Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 03.05.2026
14:08 03.05.2026 (обновлено: 16:32 03.05.2026)
Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Девушки фотографируются на Крымской набережной в Москве
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года, к полудню воздух в столице прогрелся до плюс 18,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Как и ожидалось, сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года - по данным базовой метеостанции города ВДНХ, к полудню воздух в столице прогрелся до плюс 18,8 градуса. До этого в лидерах был последний день марта, тогда максиму составил плюс 17,6 градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в теплых лидерах года сегодняшнему воскресенью ходить лишь до понедельника: завтра в столице еще теплее - до 23- 25 градусов тепла.
