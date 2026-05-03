Мошенники начали убеждать детей уходить из дома

Краткий пересказ от РИА ИИ Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не выходить на связь.

Злоумышленники запугивают родителей, сообщая, что дети у них в заложниках, и требуют выкуп.

Мошенники часто находят жертв в онлайн-играх.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не выходить на связь, а затем запугивают их родителей, сообщая что те находятся в заложниках, и требуют выкуп, рассказали РИА Новости в отделении Национального центра помощи "Спас Град".

В организации рассказали, что мошенники зачастую находят детей-жертв в онлайн-играх и, например, предлагают им что-то купить. После оплаты злоумышленники начинают пугать несовершеннолетних тем, что они якобы перевели деньги запрещенной организации, и теперь родителям грозит уголовная ответственность. При этом ребенку внушают, что спасти взрослых может только он, но рассказывать об "особо секретной миссии" никому нельзя.

"Затем преступники под различными предлогами убеждают детей покинуть жилье, после связываются с родителями и сообщают, что ребенок якобы у них, и требуют выкуп", - рассказали в организации.