Расследование дела колл-центров в Москве близко к завершению

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Расследование масштабного уголовного дела колл-центров в Москве, сотрудники которых похитили у граждан более 20 стран десятки миллионов долларов, находится на завершающей стадии, рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

В ноябре 2024 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что силовики в Москве задержали аферистов, которые похитили десятки миллионов долларов у жителей более 20 стран. По данным ЦОС, ОПГ контролировала работу трех офисов колл-центров, структурно входящих в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину.

Сотрудники колл-центров обманом похищали деньги под видом инвестиционной деятельности. Пострадали десятки тысяч граждан более 20 стран, включая Великобританию, Германию, Испанию, Болгарию, Италию, Польшу, Сербию, Турцию, Францию, Чехию, Японию и Южную Корею.

"Расследование уголовного дела в настоящее время находится на завершающей стадии, фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал Горяев.