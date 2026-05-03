В Молдавии назвали заявление Санду о вхождении в Румынию госизменой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молдавская оппозиционная партия "Гражданский конгресс" считает заявление Санду о возможности вхождения республики в Румынию госизменой.
- Президент допустила возможность вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья, что критикуется оппозицией.
КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о евроинтеграции республики путем вхождения в Румынию тянет на статью о государственной измене, считает молдавская оппозиционная партия "Гражданский конгресс".
Ранее Санду в интервью французской газете Monde заявила, что присоединение Молдавии к Румынии "могло бы помочь" республике вступить в Евросоюз. Она также допустила возможность вступления на первом этапе Молдавии в ЕС "без непризнанного Приднестровья". В партии "Гражданский конгресс" считают, что часть заявлений Санду - это "преднамеренная дезинформация, а некоторые высказывания и вовсе тянут на статью о государственной измене".
"Президент страны, принесшая присягу защищать независимость и суверенитет Республики Молдова, публично да и не первый раз заявляет французскому изданию, что допускает ликвидацию собственного государства - и это преподносится как кратчайший путь евроинтеграции. Уничтожение страны - это не евроинтеграция, а измена", - говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в соцсети Facebook *.
Как отмечается, Санду называет 2030 год целью евроинтеграции - хотя еще недавно, до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" и сама президент уверенно обещали гражданам 2028-й, тем не менее сдвиг сроков теперь подается как нечто само собой разумеющееся, без извинений перед теми, кто в эти обещания верил. Поясняется, что особого внимания заслуживает тема Приднестровья.
"Санду допускает вступление Молдовы в ЕС без реинтеграции страны - как один из "вариантов решения". Между тем (лидер партии "Гражданский конгресс" – ред.) Марк Ткачук задолго до выборов разоблачал обман правящей партии: евроинтеграция разделенной страны невозможна. После выборов это подтвердили и европейские дипломаты", - подчеркивается в сообщении.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
