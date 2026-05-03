Две передачи Миранчука помогли "Атланте" обыграть "Монреаль" в MLS

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Атланте завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых забили Саба Лобжанидзе (41-я и 50-я минуты) и Эммануэль Латте Лат (45+6).
Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук провел полный матч и отметился двумя голевыми передачами, которые стали для него первыми в сезоне. Также на его счету пять голов в текущей "регулярке".
"Атланта" с 10 очками занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, "Монреаль" (9 очков) идет на предпоследней, 14-й позиции.