"Металлург" – "Ак Барс": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 3 мая - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
13:00 03.05.2026

"Металлург" – "Ак Барс": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 3 мая

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" и "Ак Барс" проведут пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 3 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 мая 2026 • начало в 14:00
Закончен в OT
Металлург Мг
3 : 4
Ак Барс
06:01 • Дерек Барак
(Валерий Орехов, Владимир Ткачев)
04:25 • Никита Михайлис
(Александр Петунин, Руслан Исхаков)
18:07 • Валерий Орехов
(Робин Пресс)
03:30 • Алексей Пустозеров
(Дмитрий Кателевский)
11:13 • Артем Галимов
(Александр Барабанов, Илья Сафонов)
10:52 • Дмитрий Яшкин
(Григорий Денисенко, Михаил Фисенко)
09:16 • Александр Барабанов
(Никита Лямкин)
