"Металлург" – "Ак Барс": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 3 мая

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" и "Ак Барс" проведут пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 3 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
03 мая 2026 • начало в 14:00
Закончен в OT
06:01 • Дерек Барак
04:25 • Никита Михайлис
(Александр Петунин, Руслан Исхаков)
18:07 • Валерий Орехов
(Робин Пресс)
03:30 • Алексей Пустозеров
(Дмитрий Кателевский)
11:13 • Артем Галимов
10:52 • Дмитрий Яшкин
09:16 • Александр Барабанов