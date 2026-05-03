"Очередной пассажир": Масалитин призвал ЦСКА уволить Челестини

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что от команды отвернутся многие болельщики, если руководство армейцев продолжит доверять главному тренеру Фабио Челестини.
В субботу ЦСКА дома уступил "Зениту" со счетом 1:3 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА потерял очки в пяти матчах чемпионата подряд, сыграв три встречи вничью и потерпев два поражения. Команда продолжает борьбу в Кубке России, где в финале пути регионов сыграет с московским "Спартаком" 6 мая.
"После таких безвольных игр, после такой весны, какой контракт с тренером может быть? Сплошной негатив, который усугубила ситуация с Мойзесом. Он вообще железобетонный человек, провел в основе массу игр без травм, и вдруг он ломается. Ломается Лукин, Глебов. Почему из молодых ребят весной никто не прибавляет: ни Кисляк, ни тот же Глебов?" - сказал Масалитин.
"Если Челестини продолжат давать кредит доверия, то, думаю, многие болельщики будут отворачиваться от команды. Такой бесхарактерной команды мы не видели давно. Нужно делать правильные выводы, и это прежде всего касается руководства клуба. Как вы хотите развивать клуб? Если вот такие очередные пассажиры приедут, которым дают опытных игроков, но они сидят на лавочке. А зачем он столько иностранцев набрал, куда столько накупил, что они лавочку полируют? Отсюда такой негатив идет, как ему доверять дальше?" - добавил он.
Масалитин отметил, что инвесторы могут перестать финансировать клуб при подобной игре команды.
"В клуб пришел инвестор с деньгами, но когда он видит подобный актив, будет он под такое давать деньги или нет? Смог же Абрамович в "Челси" выстроить систему, почему ЦСКА не может? Но с такой игрой о каких деньгах может быть речь", - заключил собеседник агентства.
