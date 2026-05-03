"Очередной пассажир": Масалитин призвал ЦСКА уволить Челестини

"После таких безвольных игр, после такой весны, какой контракт с тренером может быть? Сплошной негатив, который усугубила ситуация с Мойзесом. Он вообще железобетонный человек, провел в основе массу игр без травм, и вдруг он ломается. Ломается Лукин, Глебов. Почему из молодых ребят весной никто не прибавляет: ни Кисляк, ни тот же Глебов?" - сказал Масалитин.

"Если Челестини продолжат давать кредит доверия, то, думаю, многие болельщики будут отворачиваться от команды. Такой бесхарактерной команды мы не видели давно. Нужно делать правильные выводы, и это прежде всего касается руководства клуба. Как вы хотите развивать клуб? Если вот такие очередные пассажиры приедут, которым дают опытных игроков, но они сидят на лавочке. А зачем он столько иностранцев набрал, куда столько накупил, что они лавочку полируют? Отсюда такой негатив идет, как ему доверять дальше?" - добавил он.