Макрон прибыл на саммит в Ереван без супруги

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в воскресенье в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества без супруги Брижит.
Французский президент спустился по трапу самолета один. Его в ереванском аэропорту "Звартноц" встретили президент Армении Ваагн Хачатурян, члены армянского правительства, мэр Еревана Тигран Авинян, передает армянское госагентство "Арменпресс".
Пятого мая начнется государственный визит Макрона в Армению.
В воскресенье в столицу Армении начали прибывать участники саммита Европейского политического сообщества, в частности премьеры Великобритании, Канады, Польши, Чехии Кир Стармер, Марк Карни, Дональд Туск, Андрей Бабиш. Кроме того, прибыли президент Молдавии Майя Санду, лидеры других стран, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта, руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кайя Каллас, спикер Европарламента Роберта Метсола.
Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване 4 мая.
Кроме того, 4 и 5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения - ЕС, на котором Европейский союз будут представлять президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
