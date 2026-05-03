Макрон прибыл на саммит в Ереван без супруги - РИА Новости, 03.05.2026
20:06 03.05.2026
Макрон прибыл на саммит в Ереван без супруги

Макрон прибыл в Ереван на саммит Европейского политического сообщества без жены

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Макрон прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества.
  • В ереванском аэропорту его встретили президент Армении Ваагн Хачатурян.
  • Супруга Брижит не сопровождает французского президента в этой поездке.
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в воскресенье в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества без супруги Брижит.
Французский президент спустился по трапу самолета один. Его в ереванском аэропорту "Звартноц" встретили президент Армении Ваагн Хачатурян, члены армянского правительства, мэр Еревана Тигран Авинян, передает армянское госагентство "Арменпресс".
Пятого мая начнется государственный визит Макрона в Армению.
В воскресенье в столицу Армении начали прибывать участники саммита Европейского политического сообщества, в частности премьеры Великобритании, Канады, Польши, Чехии Кир Стармер, Марк Карни, Дональд Туск, Андрей Бабиш. Кроме того, прибыли президент Молдавии Майя Санду, лидеры других стран, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта, руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кайя Каллас, спикер Европарламента Роберта Метсола.
Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване 4 мая.
Кроме того, 4 и 5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения - ЕС, на котором Европейский союз будут представлять президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
