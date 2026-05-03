Лавров прокомментировал встречу Путина и Аракчи

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что США вряд ли отнесутся негативно к недавней встрече президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
"Я думаю, что нет. Ну, а с какой стати-то?", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Путин в понедельник провел встречу с министром иностранных дел Ирана в Санкт-Петербурге.