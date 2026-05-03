Каменский признался, что отдал бы "Везина Трофи" Василевскому и Сорокину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости, Анна Разуваева. Андрей Василевский из клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" и Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс" одинаково заслуживают награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Везина Трофи", заявил РИА Новости обладатель Кубка Стэнли и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский.
В тройку претендентов на приз вошли Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс") и американец Джереми Свэйман ("Бостон Брюинз").
"Для меня, конечно, наши ребята, Василевский и Сорокин, два лучших вратаря, я бы им обоим дал "Везина Трофи", - сказал Каменский.
Василевский стал обладателем "Везина Трофи" в 2019 году, в текущем сезоне на его счету 58 сыгранных матчей, 39 побед и 91,2% отраженных бросков. Сорокин стал номинантом на награду второй раз в карьере, в его активе 29 побед в 55 играх и 90,6% отраженных бросков. Единственный американец в тройке лучших вратарей Свэйман в прошедшей регулярке провел 55 игр, вместе с командой одержал 31 победу и отразил 90,8% бросков.