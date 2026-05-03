Каменский признался, что отдал бы "Везина Трофи" Василевскому и Сорокину

Василевский стал обладателем "Везина Трофи" в 2019 году, в текущем сезоне на его счету 58 сыгранных матчей, 39 побед и 91,2% отраженных бросков. Сорокин стал номинантом на награду второй раз в карьере, в его активе 29 побед в 55 играх и 90,6% отраженных бросков. Единственный американец в тройке лучших вратарей Свэйман в прошедшей регулярке провел 55 игр, вместе с командой одержал 31 победу и отразил 90,8% бросков.