Рейтинг@Mail.ru
СМИ: двух захваченных Израилем активистов доставили в суд Ашкелона - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 03.05.2026
СМИ: двух захваченных Израилем активистов доставили в суд Ашкелона

Захваченных Израилем активистов «Глобальной флотилии Сумуда» доставили в суд

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двух активистов «Глобальной флотилии Сумуда» доставили в суд израильского города Ашкелон, где им должны продлить содержание под стражей.
  • Активисты были задержаны Израилем в водах Греции и ранее переведены в тюрьму «Шикма» на юго-западе Израиля.
  • Главы МИД 11 стран осудили атаку Израиля на флотилию и призвали к юридической ответственности.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Двух захваченных Израилем активистов "Глобальной флотилии Сумуда" доставили в суд израильского города Ашкелон, где им должны продлить содержание под стражей, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неправительственную организацию Adalah.
"Два активиста – один гражданин Испании и один гражданин Бразилии – из… флотилии, задержанные Израилем в водах Греции, прибыли в воскресенье в суд Ашкелона", - пишет агентство, перепечатку материала которого приводит газета 20 Minutes.
Ранее флотилия сообщала, что двое активистов были переведены в тюрьму "Шикма" на юго-западе Израиля.
Флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась из Барселоны 15 апреля. В ночь на четверг активисты заявили, что вооруженные израильские силы захватили суда недалеко от Крита, сломали двигатели и навигационные системы на них и отступили. Флотилия в субботу призвала евродепутатов вмешаться после исчезновения гражданина Испании и Швеции палестинского происхождения и гражданина Бразилии в результате перехвата судов флотилии израильскими силами.
Главы МИД 11 стран - Турции, Бразилии, Иордании, Пакистана, Испании, Малайзии, Бангладеш, Колумбии, Мальдив, ЮАР и Ливии - осудили атаку Израиля на флотилию, призвав к юридической ответственности.
Военные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Глобальная флотилия Сумуда" обвинила Израиль в пиратстве
30 апреля, 04:43
 
В миреИзраильИспанияБразилияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала