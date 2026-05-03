СМИ: двух захваченных Израилем активистов доставили в суд Ашкелона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двух активистов «Глобальной флотилии Сумуда» доставили в суд израильского города Ашкелон, где им должны продлить содержание под стражей.
- Активисты были задержаны Израилем в водах Греции и ранее переведены в тюрьму «Шикма» на юго-западе Израиля.
- Главы МИД 11 стран осудили атаку Израиля на флотилию и призвали к юридической ответственности.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Двух захваченных Израилем активистов "Глобальной флотилии Сумуда" доставили в суд израильского города Ашкелон, где им должны продлить содержание под стражей, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неправительственную организацию Adalah.
Ранее флотилия сообщала, что двое активистов были переведены в тюрьму "Шикма" на юго-западе Израиля.
Флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась из Барселоны 15 апреля. В ночь на четверг активисты заявили, что вооруженные израильские силы захватили суда недалеко от Крита, сломали двигатели и навигационные системы на них и отступили. Флотилия в субботу призвала евродепутатов вмешаться после исчезновения гражданина Испании и Швеции палестинского происхождения и гражданина Бразилии в результате перехвата судов флотилии израильскими силами.
