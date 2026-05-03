В посольстве рассказали о проведении мероприятий ко Дню Победы в Исландии

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Исландские власти не препятствуют проведению памятных мероприятий по случаю Дня Победы, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Рейкьявике.
"Исландские власти проведению памятных акций, как правило, не препятствуют", - рассказали в посольстве.
Дипломаты добавили, что случаев вандализма на советских мемориалах в Исландии не отмечалось.