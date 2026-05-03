В Ирландии готовятся выселить из госжилья 16 тысяч украинских беженцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МВД Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья.
- Выселение начнется в августе и займет около шести месяцев.
- Замминистра подчеркнул, что украинцам придется самостоятельно искать жилье.
ЛОНДОН, 3 мая - РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья, сообщает газета Times.
"Согласно новой стратегии, около 16 тысячам украинцев, проживающим в финансируемом государством жилье, включая гостиницы и другие коммерческие помещения, придется найти альтернативное жилье", - пишет издание.
Замминистра подчеркнул, что украинцам придется самостоятельно искать жилье, и признал, что "один или двое" могут оказаться на улице.
"Мы не хотим создавать проблемы для украинцев. Но мы хотим создать равенство и справедливость по всем направлениям, а это означает, что когда дело доходит до доступа к жилью, вы получаете доступ к нему на тех же основаниях, что и те, кто работает и живет в Ирландии, а также те, кто ищет жилье", - заявил чиновник газете.
Он отметил, что процесс выселения начнется в августе и займет около шести месяцев.
В марте Брофи заявил, что более 125,7 тысячи человек с Украины получили убежище в Ирландии. Из них более 94,3 тысячи подали заявления о предоставлении государственного жилья. Сейчас 19,2 тысячи украинцев проживают в государственном жилье. Рекордное количество было зафиксировано в ноябре 2023 года, тогда около 60 тысяч украинцев проживали в госжилье.