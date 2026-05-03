Рейтинг@Mail.ru
В Ирландии готовятся выселить из госжилья 16 тысяч украинских беженцев - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 03.05.2026
В Ирландии готовятся выселить из госжилья 16 тысяч украинских беженцев

Times: Ирландия готовится выселить 16 тысяч украинцев из государственного жилья

© AP Photo / Andrew MedichiniУкраинцы в Европе
Украинцы в Европе - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Украинцы в Европе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МВД Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья.
  • Выселение начнется в августе и займет около шести месяцев.
  • Замминистра подчеркнул, что украинцам придется самостоятельно искать жилье.
ЛОНДОН, 3 мая - РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья, сообщает газета Times.
«
"Согласно новой стратегии, около 16 тысячам украинцев, проживающим в финансируемом государством жилье, включая гостиницы и другие коммерческие помещения, придется найти альтернативное жилье", - пишет издание.
Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Украинские беженцы поспорили в сети из-за условий содержания в Нидерландах
27 февраля, 01:44
Замминистра подчеркнул, что украинцам придется самостоятельно искать жилье, и признал, что "один или двое" могут оказаться на улице.
«
"Мы не хотим создавать проблемы для украинцев. Но мы хотим создать равенство и справедливость по всем направлениям, а это означает, что когда дело доходит до доступа к жилью, вы получаете доступ к нему на тех же основаниях, что и те, кто работает и живет в Ирландии, а также те, кто ищет жилье", - заявил чиновник газете.
Он отметил, что процесс выселения начнется в августе и займет около шести месяцев.
В марте Брофи заявил, что более 125,7 тысячи человек с Украины получили убежище в Ирландии. Из них более 94,3 тысячи подали заявления о предоставлении государственного жилья. Сейчас 19,2 тысячи украинцев проживают в государственном жилье. Рекордное количество было зафиксировано в ноябре 2023 года, тогда около 60 тысяч украинцев проживали в госжилье.
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Британия утроила срок для подачи документов на визу украинским беженцам
25 февраля, 14:36
 
В миреИрландияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала