Иран предложил США заморозку обогащения урана на срок до 15 лет, пишут СМИ

При этом второй этап мирного плана, как передает Al Jazeera, предусматривает заморозку обогащения урана на долгий срок - до 15 лет с последующим ограничением уровня до 3,6% в соответствии с "принципом нулевого хранения". Кроме того, на этом этапе Иран предложил обсудить вопрос о хранении высокообогащенного урана с вариантами его вывоза за границу или снижения его концентрации. По данным телеканала, он ожидает, что шаги по прекращению ядерной активности будут сопровождаться снятием санкций и постепенной разморозкой иранских средств. При этом план отвергает полное прекращение атомной деятельности или ликвидацию ядерных объектов.