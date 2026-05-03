Иран предложил США заморозку обогащения урана на срок до 15 лет, пишут СМИ

ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Иран предложил США план по установлению долгосрочного мира в три этапа, который включает прекращение обогащения урана на срок до 15 лет, утверждает телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.
По информации телеканала, первый этап мирного плана предусматривает полное окончание войны между США и Ираном в течение 30 дней, прекращение огня по всему региону, заключение соглашения между США и Ираном о ненападении, которое также включает союзников Ирана в регионе и Израиль. На первом этапе также предлагается сформировать механизм международного наблюдения за невозвращением к войне.
Кроме того, в числе предложенных Ираном для рассмотрения США пунктов плана есть снятие блокады с морских портов одновременно с постепенным снятием блокады с Ормузского пролива, где на Иран будет возложена задача очистки от морских мин.
По информации телеканала, на первом этапе Иран просит отвести все американские военно-морские силы из региона и прекратить военное давление.
При этом второй этап мирного плана, как передает Al Jazeera, предусматривает заморозку обогащения урана на долгий срок - до 15 лет с последующим ограничением уровня до 3,6% в соответствии с "принципом нулевого хранения". Кроме того, на этом этапе Иран предложил обсудить вопрос о хранении высокообогащенного урана с вариантами его вывоза за границу или снижения его концентрации. По данным телеканала, он ожидает, что шаги по прекращению ядерной активности будут сопровождаться снятием санкций и постепенной разморозкой иранских средств. При этом план отвергает полное прекращение атомной деятельности или ликвидацию ядерных объектов.
Третий долгосрочный этап мирного плана Ирана, согласно информации Al Jazeera, предусматривает начало стратегического диалога с его арабскими и региональными соседями по созданию общего режима безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.