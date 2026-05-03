Иордания нанесла удары по складам оружия в Сирии

01:02 03.05.2026 (обновлено: 01:03 03.05.2026)
ВВС Иордании нанесли удары по складам оружия в Сирии

© AP Photo / Nasser NasserВид на Амман, Иордания
Вид на Амман, Иордания. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иорданские военно-воздушные силы нанесли удары по складам с оружием и наркотиками у сирийско-иорданской границы.
  • Операция была направлена на предотвращение проникновения наркотиков и оружия на территорию Иордании.
ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Иорданские военно-воздушные силы нанесли удары по складам с оружием и наркотиками незаконных группировок у сирийско-иорданской границы, сообщило министерство обороны королевства иорданскому агентству новостей Petra.
"Мы поразили места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства. Операция была направлена ​​на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на территорию Иордании", - отметило министерство.
По его данным, операция была направлена на предотвращение проникновения наркотиков и оружия на территорию Иордании.
