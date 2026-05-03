В Харькове прогремели взрывы.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Харькове на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
