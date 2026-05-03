В Европе раскрыли, как Трамп унизил Мерца

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вывод части американских войск с территории Германии связан с обидой президента США Дональда Трампа на жесткие слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
Как считает издание, этот ошибка Мерца также показывает, что немецкий канцлер застрял в мыслях прошлого, не воспринимая Трампа всерьез.
"Мерц вел себя так, будто Белый дом не заметил его появления", — иронизирует автор.
В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6 — 12 месяцев.
Трамп в последнее время критикует Мерца, который заявил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран, и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии.