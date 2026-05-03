01:40 03.05.2026
В Европе раскрыли, как Трамп унизил Мерца

NZZ: Трамп решил вывести часть войск США из-за обиды на Мерца

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вывод части американских войск с территории Германии связан с обидой президента США Дональда Трампа на жесткие слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
  • Ошибка Мерца также показывает, что немецкий канцлер застрял в мыслях прошлого, не воспринимая Трампа всерьез.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вывод части американских войск с территории Германии связан с обидой президента США Дональда Трампа на жесткие слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Реакция (на слова Мерца. — Прим. ред.) была предсказуема — и могла нанести долгосрочный ущерб интересам Германии. Трамп без лишних слов пригрозил сократить американские войска из Германии и выполнил свое обещание", — говорится в материале.
Как считает издание, этот ошибка Мерца также показывает, что немецкий канцлер застрял в мыслях прошлого, не воспринимая Трампа всерьез.
"Мерц вел себя так, будто Белый дом не заметил его появления", — иронизирует автор.
В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6 — 12 месяцев.
Трамп в последнее время критикует Мерца, который заявил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран, и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии.
