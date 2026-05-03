В Германии предупредили о риске рецессии из-за новых пошлин США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель исследовательского института IFO Клеменс Фюст заявил, что Германия может погрузиться в рецессию в 2026 году из-за новых пошлин США.
- Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 25 % на автомобили и грузовики из ЕС.
- Торговые отношения ЕС и США остаются напряженными из-за пошлин, и новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта.
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Германия может погрузиться в рецессию в 2026 году из-за новых пошлин США, заявил руководитель исследовательского института IFO Клеменс Фюст.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта и его последствий для промышленности и занятости.
