В Германии предупредили о риске рецессии из-за новых пошлин США - РИА Новости, 03.05.2026
12:21 03.05.2026 (обновлено: 15:57 03.05.2026)
В Германии предупредили о риске рецессии из-за новых пошлин США

© AP Photo / Michael Sohn — Автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия
Автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель исследовательского института IFO Клеменс Фюст заявил, что Германия может погрузиться в рецессию в 2026 году из-за новых пошлин США.
  • Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 25 % на автомобили и грузовики из ЕС.
  • Торговые отношения ЕС и США остаются напряженными из-за пошлин, и новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта.
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Германия может погрузиться в рецессию в 2026 году из-за новых пошлин США, заявил руководитель исследовательского института IFO Клеменс Фюст.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
"Повышение пошлин ударит по немецкой автомобильной промышленности, которая и без того находится в сложном положении. Если это приведет к новой торговой войне (между ЕС и США - ред.), Германии грозит рецессия в 2026 году", - заявил Фюст в интервью газете Bild.
Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта и его последствий для промышленности и занятости.
