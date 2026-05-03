Рейтинг@Mail.ru
Подколзина назвали лучшим игроком "Эдмонтона" в плей-офф - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:03 03.05.2026 (обновлено: 13:04 03.05.2026)
Подколзина назвали лучшим игроком "Эдмонтона" в плей-офф

Генменеджер «Эдмонтона» назвал Подколзина лучшим игроком команды в плей-офф

© официальный сайт ХК СКАВасилий Подколзин
Василий Подколзин - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© официальный сайт ХК СКА
Василий Подколзин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный менеджер "Эдмонтон Ойлерз" Стэн Боумэн назвал российского нападающего Василия Подколзина лучшим игроком команды в плей-офф НХЛ.
  • Василий Подколзин набрал 6 очков (3 гола + 3 передачи).
  • "Эдмонтон" проиграл "Анахайм Дакс" в шестом матче со счетом 2:5 и потерпел поражение в серии первого раунда со счетом 2-4.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Генеральный менеджер "Эдмонтон Ойлерз" Стэн Боумэн назвал российского нападающего Василия Подколзина лучшим игроком команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на пятницу "Эдмонтон", который является финалистом двух последних розыгрышей Кубка Стэнли, проиграл в шестом матче "Анахайм Дакс" (2:5) и потерпел поражение в серии первого раунда со счетом 2-4. Подколзин в плей-офф набрал 6 очков (3 гола + 3 передачи). Столько же результативных действий совершил лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.
"Если посмотреть на игру Подколзина, то он тоже сделал большой шаг вперед. Он, пожалуй, был нашим лучшим игроком в плей-офф, стабильно вносил свой вклад в каждой игре, а (Джошуа) Самански показал, что может стать игроком уровня НХЛ. Так что у нас есть несколько молодых ребят в возрасте от 20 до 25 лет, которые в следующем году станут еще лучше", - приводит слова Боумэна сайт "Эдмонтона".
Эпизод матча Ак Барс (Казань) - Металлург (Магнитогорск) - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
"Металлург" – "Ак Барс": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 3 мая
Вчера, 13:00
 
ХоккейСпортВасилий ПодколзинКоннор МакдэвидАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)Эдмонтон Ойлерз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала