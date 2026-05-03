Подколзина назвали лучшим игроком "Эдмонтона" в плей-офф

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Генеральный менеджер "Эдмонтон Ойлерз" Стэн Боумэн назвал российского нападающего Василия Подколзина лучшим игроком команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на пятницу "Эдмонтон", который является финалистом двух последних розыгрышей Кубка Стэнли, проиграл в шестом матче "Анахайм Дакс" (2:5) и потерпел поражение в серии первого раунда со счетом 2-4. Подколзин в плей-офф набрал 6 очков (3 гола + 3 передачи). Столько же результативных действий совершил лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.
"Если посмотреть на игру Подколзина, то он тоже сделал большой шаг вперед. Он, пожалуй, был нашим лучшим игроком в плей-офф, стабильно вносил свой вклад в каждой игре, а (Джошуа) Самански показал, что может стать игроком уровня НХЛ. Так что у нас есть несколько молодых ребят в возрасте от 20 до 25 лет, которые в следующем году станут еще лучше", - приводит слова Боумэна сайт "Эдмонтона".