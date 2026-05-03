Ветеран "Спартака" отреагировал на ситуацию с допинг-тестом Заболотного
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
22:08 03.05.2026
Ветеран "Спартака" отреагировал на ситуацию с допинг-тестом Заболотного

Ветеран "Спартака" Гаврилов: в ситуации с Заболотным надо разбираться

  • Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный сдал положительную допинг-пробу.
  • Спортсмен сможет доиграть сезон без ограничений.
  • Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что в ситуации с Заболотным надо разбираться, прежде чем делать выводы.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной СССР и московского "Спартака" Юрий Гаврилов заявил РИА Новости, что допинг в спорте недопустим, но в ситуации с нападающим "красно-белых" Антоном Заболотным надо разбираться.
В воскресенье в пресс-службе "Спартака" сообщили журналистам, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен сможет доиграть сезон без ограничений. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенных веществ и намерен доказать свою невиновность.
"Допинг в спорте недопустим, но мы не знаем, какая ситуация и как это получилось. Он мог болеть и что-то принять из лекарств. Рано делать выводы, надо разбираться в ситуации", - сказал Гаврилов.
Стало известно, сколько раз РУСАДА проверяло Заболотного за последние годы
ФутболСпортЮрий ГавриловСпартак МоскваАнтон Заболотный
 
