Ветеран "Спартака" отреагировал на ситуацию с допинг-тестом Заболотного

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной СССР и московского "Спартака" Юрий Гаврилов заявил РИА Новости, что допинг в спорте недопустим, но в ситуации с нападающим "красно-белых" Антоном Заболотным надо разбираться.
В воскресенье в пресс-службе "Спартака" сообщили журналистам, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен сможет доиграть сезон без ограничений. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенных веществ и намерен доказать свою невиновность.
"Допинг в спорте недопустим, но мы не знаем, какая ситуация и как это получилось. Он мог болеть и что-то принять из лекарств. Рано делать выводы, надо разбираться в ситуации", - сказал Гаврилов.