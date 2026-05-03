Болид Гасли перевернулся на Гран-при Майами

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Французский пилот команды "Альпин" Пьер Гасли перевернулся во время гонки Гран-при Майами "Формулы‑1".
Болид Гасли столкнулся с машиной новозеландского пилота "Рейсинг Буллз" Лиама Лоусона и несколько раз прокрутился в воздухе. Французский гонщик не пострадал. Оба участника инцидента досрочно завершили гонку.
Из заезда также выбыл французский пилот "Ред Булл" Исак Хаджар, который въехал в стену.