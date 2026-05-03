Гарбузов: КМЗ внедрил систему трехмерного контроля деталей лифтов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
Гарбузов: КМЗ внедрил систему трехмерного контроля деталей лифтов

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На Карачаровском механическом заводе (КМЗ) введена в работу высокоточная координатно-измерительная машина для контроля качества деталей и комплектующих лифтового оборудования, заявил в воскресенье министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
"При поддержке города Карачаровский механический завод продолжает последовательную модернизацию производства. Внедрение инновационного измерительного оборудования позволяет автоматизировать часть метрологических операций, ускорить проверку деталей и повысить точность оценки их соответствия инженерным требованиям", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Инновационная технология позволяет проводить автоматизированную проверку размеров и геометрии изделий: форму, взаимное расположение отверстий, плоскостей, осей и других элементов, а также сопоставляет параметры готовой детали с цифровой или конструкторской моделью.
Использование оборудования ускоряет проведение диагностических операций и повышает точность при изготовлении элементов сложной формы, включая компоненты безредукторной лебедки — одного из ключевых узлов лифта. Решение также может использоваться для проверки корпусных изделий, направляющих, крепежных конструкций и других узлов. В сравнении с ранее применявшимися методами с использованием стандартных измерительных инструментов, такая технология обеспечивает более высокую скорость и точность измерений.
Для полноценной и эффективной работы с новой системой организовано обучение персонала по программам, согласованным с поставщиком координатно-измерительной техники.
В свою очередь, гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский заявил, что в 2026 году в рамках модернизации предприятие внедрит спектрометр для химического исследования металлов, который позволит оценивать твердость и структуру материалов и анализировать соответствие установленным требованиям.
Статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" позволяет КМЗ пользоваться масштабными налоговыми преференциями, а сэкономленные средства направлять на увеличение объемов производства и внедрение высокотехнологичных решений. Координатно-измерительная машина обеспечивает как ускорение контрольных процессов, так и высокую точность измерений при изготовлении лифтового оборудования.
Ранее Гарбузов сообщал, что по соглашению с Фондом капитального ремонта Брянской области Карачаровский механический завод поставит 46 современных лифтов для замены оборудования в жилых зданиях областного центра высотой 9-10 этажей.
