Гарбузов: производство кондитерских изделий в Москве выросло на 2 процента

14:15 03.05.2026
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. По итогам января-февраля текущего года на предприятиях Москвы произвели 28,8 тысячи тонн кондитерских изделий, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Москва по праву считается одним из крупнейших центров производства кондитерских изделий в России. Например, на предприятия города приходится каждая девятая тонна изготовленных в стране шоколадных конфет. На территории столицы успешно работают свыше 110 фабрик, которые радуют потребителей широким ассортиментом сладостей: от ремесленного шоколада до разнообразных тортов, пирожных и других лакомств", — заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Министр добавил, что производство в данной отрасли продолжает развиваться, а объемы выпуска стабильно растут.
В частности, в январе-феврале 2026 года столичные предприятия выпустили 19,9 тысячи тонн шоколада и кондитерских сахаристых изделий — это на 12,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в столице работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято свыше 755 тысяч человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
Ранее Гарбузов сообщал, что в столице работают около 360 предприятий пищевой промышленности. Более 100 из них специализируются на выпечке хлеба, различной сдобы, а также на производстве муки и мучных изделий.
