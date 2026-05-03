На рейв-вечеринке на полигоне во Франции пострадали более 30 человек

ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Более 30 человек пострадали в ходе рейв-вечеринки на военном полигоне возле французского города Бурж в департаменте Шер, среди них пятеро находятся в тяжелом состоянии, заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

"Было зарегистрировано 28 (пострадавших в легком состоянии – ред.) и 5 крайне тяжелых состояний, 12 человек были доставлены в больницы, в том числе в связи с употреблением наркотиков", - приводит слова министра радиостанция franceinfo .

Также в ходе рейв-вечеринки на полигоне были обнаружены два неразорвавшихся боеприпаса. Радиостанция ici сообщала со ссылкой на префектуру, что специалисты по обезвреживанию бомб уже забрали один снаряд для дальнейшего уничтожения. Позднее Нуньес сообщил об обнаружении второго боеприпаса и заявил, что над ним ведутся работы.