В Финляндии пройдут памятные мероприятия ко Дню Победы.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Финляндии, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.

"В контексте предстоящей 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Финляндии намечено проведение целого ряда торжественных мероприятий на местах наших воинских захоронений (всего - 17)", - сообщили в дипмиссии.

Как отметили в посольстве, центральным мероприятием станет традиционная церемония возложения цветов и венков к монументу павшим советским воинам в Ханко. Девятого мая в посольстве также состоится торжественный прием по случаю Дня Победы.

"Приглашения на мероприятие получили ветераны и представители организаций соотечественников, дипломаты дружественных государств, а также активисты финских общественных объединений, выступающих за поддержание конструктивных отношений с Россией . Ожидаем более четырехсот гостей", - добавили в дипмиссии.

Дипломаты добавили, что посольство уведомило компетентные власти Финляндии о предстоящих памятных мероприятиях.

"Каких-либо возражений с их стороны не поступало. Поддерживаем контакт с правоохранительными органами. Ранее взаимодействие с полицией по данным вопросам проходило исключительно в конструктивном ключе", - рассказали в дипмиссии.