"Вам идет": финский президент внезапно попал за решетку

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию из-за шутки про ограничение свободы для главы государства, пишет финская газета Iltalehti.

Во время общения с горожанами Стубб, оказавшись вместе с супругой за решеткой ограды президентского дворца, попытался обыграть это шуткой, но попал в неловкую ситуацию.

"Теперь президент за решеткой. Это нехорошо", — сказал он.

"Вам идет, вы замечательная пара", — ответила ему одна из горожанок.

Как отмечает издание, Стубб попытался сгладить ситуацию, сведя все к комплименту в сторону супруги, отметив, что она куда "замечательнее него".