05:18 03.05.2026 (обновлено: 13:46 03.05.2026)
"Вам идет": финский президент внезапно попал за решетку

Iltalehti: Стубб оказался в неловкой ситуации, говоря про ограничение свободы

Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию из-за шутки про ограничение свободы для главы государства.
  • Во время общения с горожанами Стубб вместе с супругой оказались за решеткой ограды президентского дворца, и он попытался обыграть это шуткой.
  • Стубб попытался сгладить ситуацию, сведя все к комплименту в сторону супруги, отметив, что она куда "замечательнее него".
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию из-за шутки про ограничение свободы для главы государства, пишет финская газета Iltalehti.
Во время общения с горожанами Стубб, оказавшись вместе с супругой за решеткой ограды президентского дворца, попытался обыграть это шуткой, но попал в неловкую ситуацию.
"Теперь президент за решеткой. Это нехорошо", — сказал он.
"Вам идет, вы замечательная пара", — ответила ему одна из горожанок.
Как отмечает издание, Стубб попытался сгладить ситуацию, сведя все к комплименту в сторону супруги, отметив, что она куда "замечательнее него".
Ранее Стубб уже попадал в неловкие ситуации: так, во время новогоднего обращения он выступил в кривом и мятом галстуке, на что обратили внимание зрители.
