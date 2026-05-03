В Финляндии обнаружили неопознанный беспилотник у границы с Россией
14:51 03.05.2026
В Финляндии обнаружили неопознанный беспилотник у границы с Россией

Минобороны Финляндии сообщило об обнаружении беспилотника у границы с Россией

Флаг Финляндии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного беспилотника у границы с Россией.
  • Модель и происхождение БПЛА не установлены, на текущий момент он больше не находится в воздушном пространстве Финляндии.
  • Ранее финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников, предположительно украинского происхождения
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министерство обороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного беспилотника неподалеку от границы с Россией, на текущий момент летательный аппарат уже не находится в воздушном пространстве страны.
"Беспилотный летательный аппарат, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии на востоке страны... Военно-воздушные силы обнаружили беспилотник, который летел в районе Виролахти, недалеко от границы с Россией", - говорится в заявлении министерства.
Как отмечается, модель и происхождение БПЛА не установлены, на текущий момент он больше не находится в воздушном пространстве страны.
Ранее финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России и предупредил о праве на самооборону.
