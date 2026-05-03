Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа использует показную русофобию как триггер для мобилизации, заявил Дмитрий Песков.
- По его словам, Европа возвращается к периоду жесткой конфронтации с Россией.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Европа использует показную русофобию как триггер для мобилизации, что приводит к жесткой конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь появился третий игрок. Вы видите, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Русофобство в Польше цветет пышно, заявил Песков
18 ноября 2025, 17:04