Ефимов: москвичи в шесть раз чаще подписывают договоры по реновации онлайн

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Число записей на заключение онлайн-договоров на переезд по программе реновации в суперсервисе "Переезд по программе реновации" в первом квартале 2026 года выросло более чем в шесть раз год к году, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Более двух тысяч москвичей уже воспользовались суперсервисом в первом квартале 2026 года, и особенно заметен рост на финальном этапе: количество записей на подписание договоров увеличилось более чем в шесть раз – до 323 обращений", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Чаще всего с помощью суперсервиса участники программы реновации оставляют заявки на осмотр квартир – этой услугой в 2026 году уже воспользовались примерно 1,3 тысячи раз, уточнил заммэра. По его словам, такая динамика указывает на то, что москвичи оперативнее проходят ключевые этапы переезда – от осмотра жилья до подписания документов, поскольку суперсервис избавляет их от необходимости самостоятельно искать дополнительную информацию или посещать разные организации.

Через суперсервис "Переезд по программе реновации" москвичи также фиксируют замечания, если такие обнаруживаются при осмотре квартиры, и оставляют онлайн-заявки на перевозку вещей из старого жилья в новое, добавили в департаменте градостроительной политики.

Суперсервис, разработанный столичными властями, впервые стал доступен москвичам, участвующим в программе реновации, на портале mos.ru в конце 2020 года, напомнили в пресс-службе градостроительного комплекса. Там заметили, что на данный момент на платформе можно ознакомиться с общей инструкцией по переезду или, указав детали, составить персонализированный порядок действий под конкретную жизненную ситуацию.