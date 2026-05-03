Губернатор Ленобласти Дрозденко поддержал футбольный клуб "Ленинградец"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с супругой и с друзьями из мотоклуба "Дом" приехали на мотоциклах на стадион в Рощино, чтобы поддержать футбольный клуб "Ленинградец".
"В футболе говорят, матч состоится при любой погоде, я бы перефразировал с учетом реалий сегодняшнего дня: матч состоится при любых обстоятельствах. Как бы ни было сложно и трудно, развивается экономика в Ленинградской области, развивается спорт. Сегодня команда "Ленинградец" идет на первом месте в своей группе, а самое главное - мы все в Ленинградской области оптимисты. Мы все хотим развития, мы все хотим движения вперед, мы все хотим двигаться к Победе", - сказал Дрозденко на видео, которое он выложил на платформе "Макс".
Ранее Дрозденко сообщал, что в ночь с субботы на воскресенье над территорией Ленинградской области сбито более 60 БПЛА противника, ключевой целью которых стал морской торговый порт Приморск. Сама атака длилась более 10 часов. Губернатор добавлял, что в результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, последствия возгорания ликвидированы, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
Игра между футбольными клубом "Ленинградец" и "Иртыш" (Омск) проходила в рамках турнира Leon-первенство по футболу среди команд второй лиги "дивизион А" сезона 2025-2026 годов. Это был 231-й матч "Ленинградца" в первенстве России. Игра закончилась со счетом 1:1 (ничья). Матч состоялся на стадионе "Рощино Арена" в Ленинградской области.