09:31 03.05.2026
В Смоленской области обломки дрона упали на многоквартирный дом

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обломки украинского дрона попали в многоквартирный дом в Смоленской области, пострадали два взрослых и ребенок, сообщил губернатор Василий Анохин.
Силами ПВО и РЭБ министерства обороны России, а также ВКС России над территорией Смоленской области сбит и подавлен 21 украинский беспилотник, уточнил губернатор.
"В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане — двое взрослых и один ребёнок. Госпитализирован один взрослый мужчина в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребёнок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное", - написал Анохин в Telegram-канале.
