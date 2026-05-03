В Брянской области уничтожили еще десять вражеских БПЛА

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Еще 10 БПЛА уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Оперативная информация. Еще 10 вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно–огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области", - написал Богомаз в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы.
