19:30 03.05.2026 (обновлено: 19:50 03.05.2026)
Бюджет дополнительно получит 200 миллиардов рублей из-за роста цен на нефть

Силуанов оценил поступления в бюджет от подорожания нефти в 200 млрд рублей

Буровая установка на площадке нефтяного месторождения. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский бюджет получит дополнительно 200 миллиардов рублей из-за роста цен на нефть.
  • Фактически это должно уравновесить объем недопоступлений.
  • Топливо дорожает из-за обострения конфликта США и Израиля с Ираном.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский бюджет получит дополнительно 200 миллиардов рублей на фоне роста цен на нефть в мире, рассказал глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистом информационной службы "Вести" Павлом Зарубиным.
"Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца — одинаковые", — добавил он.

Таким образом, эти показатели фактически друг друга уравновесят.
В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Это привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
После этого цены на энергоносители начали бить рекорды: к концу марта стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила уровень в 124 доллара.
Россия в июне сможет нарастить добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки в сравнении с маем — до 9,762 миллиона. Об этом ранее в воскресенье договорились семь ключевых членов ОПЕК+. Коллективно они увеличили максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с добровольными ограничениями, которые вводили, чтобы удержать цены от падения.
