Рейтинг@Mail.ru
Все государственные вузы России перешли на электронные студенческие билеты - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 03.05.2026
Все государственные вузы России перешли на электронные студенческие билеты

РИА Новости: все государственные вузы перешли на электронные студенческие билеты

© РИА НовостиСтуденческий билет
Студенческий билет - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости
Студенческий билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все государственные вузы России перешли на электронные студенческие билеты.
  • На едином портале государственных услуг уже сформировано почти 5 миллионов цифровых студенческих билетов.
  • При желании студент может получить в университете бумажный студенческий билет.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.
"Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему… У нас на едином портале государственных услуг уже почти 5 миллионов студенческих сформировано... Все государственные вузы уже там", - сказал Омельчук.
Он отметил, что при желании студент может получить в университете и бумажный студенческий билет.
"Когда мы уйдем от бумажных студенческих билетов? Я думаю, что в горизонте двух-трех лет все поймут, что цифровой студенческий это удобней, практичней и эффективней", - заключил замминистра.​
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Госдуме предложили повысить стипендию студентам в десять раз
22 апреля, 04:56
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала