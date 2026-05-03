Все государственные вузы России перешли на электронные студенческие билеты.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.
"Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему… У нас на едином портале государственных услуг уже почти 5 миллионов студенческих сформировано... Все государственные вузы уже там", - сказал Омельчук.
Он отметил, что при желании студент может получить в университете и бумажный студенческий билет.
"Когда мы уйдем от бумажных студенческих билетов? Я думаю, что в горизонте двух-трех лет все поймут, что цифровой студенческий это удобней, практичней и эффективней", - заключил замминистра.
