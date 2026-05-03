Над Россией за четыре часа уничтожили 33 украинских дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 33 украинских дрона над территорией России за четыре часа.
- Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за четыре часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«
"Третьего мая текущего года в период с 16.00 до 20.00 (мск - ред.) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18