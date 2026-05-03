Над Смоленской областью сбили пять украинских беспилотников.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пять БПЛА сбиты над Смоленской областью, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«
"Уважаемые смоляне, над территорией региона силами ВКС России уничтожены пять украинских БПЛА. Пострадавших среди населения и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано", - написал Анохин в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.
22 июня 2022, 17:18