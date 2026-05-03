Над Брянской областью уничтожили 25 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Брянской областью уничтожили 25 украинских беспилотников.
- Пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Двадцать пять БПЛА уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены еще 25 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы.
