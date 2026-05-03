Количество сбитых БПЛА над Ленинградской областью достигло 51

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Количество сбитых беспилотников над Ленинградской областью достигло 51, боевая работа продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Ранее Дрозденко сообщал о 43 сбитых БПЛА.
"Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51", — написал Дрозденко.
Глава региона добавил, что боевая работа продолжается. Аэропорт Пулково закрыт на прием и выпуск самолетов.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
