Врач рассказала, как снизить риски бешенства у домашних животных
02:38 03.05.2026
Врач рассказала, как снизить риски бешенства у домашних животных

Кошка породы курильский бобтейл
Кошка породы курильский бобтейл
Кошка породы курильский бобтейл. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для профилактики бешенства у домашних животных их необходимо ежегодно прививать, предпочтительно в зимне-весенний период.
  • Выгуливать животных следует на специально оборудованных площадках или пустырях, собаки должны быть на поводках и в намордниках.
  • При появлении у питомца признаков бешенства необходимо обратиться в ветеринарную станцию, а не заниматься самолечением.
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Для профилактики бешенства у домашних животных их нужно регулярно прививать от этого заболевания, выгул должен быть под присмотром, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"В целях профилактики бешенства у домашних животных следует соблюдать правила их содержания. В обязательном порядке ежегодно прививать своего питомца старше 3 месяцев против бешенства. Лучше это делать в зимне-весенний период, особенно перед выездом на природу", - сказала Семейкина.
По ее словам, выгуливать животных нужно на специально оборудованных площадках или пустырях. Собаки на улице должны быть на поводках и в намордниках - это убережет их от возможного контакта с больным диким или безнадзорным животным и исключит возможность того, что они кого-то покусают.
"Ни в коем случае нельзя оставлять и бросать своих животных без присмотра на улицах, скверах, рынках, подъездах и других местах, в том числе и на даче. Необходимо проведение дератизации, так как грызуны являются источником заражения для домашних животных", - добавила врач.
Семейкина также отметила, что владельцы домашних животных не должны заниматься самолечением, если заметили у питомца признаки бешенства - обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги. Нужно немедленно обратиться в ближайшую ветеринарную станцию.
"Если ваше домашнее животное укусило человека, надо сообщить пострадавшему свой адрес и доставить питомца для осмотра и наблюдения ветеринарному врачу", - сказала собеседница.
