Баскетболисты "Локомотива-Кубани" вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" обыграл пермскую "Парму" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и вышел в следующий раунд.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Перми, завершилась поражением хозяев со счетом 82:87 (27:16, 21:17, 23:26, 11:28). Самым результативным игроком матча стал Глеб Фирсов из "Пармы", набравший 24 очка. Его одноклубник Брэндан Адамс оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 передач. В краснодарской команде 15 очков на счету Патрика Миллера.

"Локомотив-Кубань" выиграл серию до трех побед со счетом 3–0. В полуфинале краснодарцы встретятся с действующим победителем Единой лиги московским ЦСКА.