Баскетболисты "Локомотива-Кубани" вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ
17:28 03.05.2026 (обновлено: 17:42 03.05.2026)
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Парму" и вышли в полуфинал Лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетболисты «Локомотива-Кубань» обыграли «Парму» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
  • «Локомотив-Кубань» выиграл серию до трех побед со счетом 3–0 и вышел в полуфинал, где встретится с московским ЦСКА.
  • В матче самым результативным игроком стал Глеб Фирсов из «Пармы», набравший 24 очка.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" обыграл пермскую "Парму" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и вышел в следующий раунд.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Перми, завершилась поражением хозяев со счетом 82:87 (27:16, 21:17, 23:26, 11:28). Самым результативным игроком матча стал Глеб Фирсов из "Пармы", набравший 24 очка. Его одноклубник Брэндан Адамс оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 передач. В краснодарской команде 15 очков на счету Патрика Миллера.
"Локомотив-Кубань" выиграл серию до трех побед со счетом 3–0. В полуфинале краснодарцы встретятся с действующим победителем Единой лиги московским ЦСКА.
По итогам регулярного чемпионата краснодарцы заняли четвертое место в таблице, тогда как "Парма" финишировала на пятой позиции.
