"Барселона" обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги и увеличила отрыв от "Реала"

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Барселона" одержала победу над "Осасуной" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
02 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
88’ • Рауль Гарсия
(Abel Bretones)
81’ • Роберт Левандовский
86’ • Ферран Торрес
(Фермин Лопес)
Встреча в Памплоне завершилась со счетом 2:1 в пользу "Барселоны". В составе победителей мячи забили Роберт Левандовский (81-я минута) и Ферран Торрес (86). У "Осасуны" отличился Рауль Гарсия (89).
"Барселона", набрав 88 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая имеющий матч в запасе "Реал" на 14 очков за четыре тура до завершения чемпионата Испании. "Осасуна" с 42 баллами занимает десятое место.
В следующем матче "Барселона" 10 мая примет "Реал", двумя днями ранее "Осасуна" сыграет в гостях с "Леванте".
