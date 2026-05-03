00:13 03.05.2026
"Барселона" обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги и увеличила отрыв от "Реала"

Гол Торреса помог "Барселоне" обыграть "Осасуну" в матче Ла Лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Барселона» обыграла «Осасуну» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:1.
  • «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая имеющий матч в запасе «Реал» на 14 очков.
  • В следующем матче «Барселона» 10 мая примет «Реал».
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Барселона" одержала победу над "Осасуной" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
02 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Осасуна
1 : 2
Барселона
88‎’‎ • Рауль Гарсия
(Abel Bretones)
81‎’‎ • Роберт Левандовский
(Маркус Рэшфорд)
86‎’‎ • Ферран Торрес
(Фермин Лопес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Памплоне завершилась со счетом 2:1 в пользу "Барселоны". В составе победителей мячи забили Роберт Левандовский (81-я минута) и Ферран Торрес (86). У "Осасуны" отличился Рауль Гарсия (89).
"Барселона", набрав 88 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая имеющий матч в запасе "Реал" на 14 очков за четыре тура до завершения чемпионата Испании. "Осасуна" с 42 баллами занимает десятое место.
В следующем матче "Барселона" 10 мая примет "Реал", двумя днями ранее "Осасуна" сыграет в гостях с "Леванте".
В другом матче "Атлетик" из Бильбао в гостях обыграл "Алавес" со счетом 4:2.
