00:11 03.05.2026 (обновлено: 00:43 03.05.2026)
Антонелли выиграл квалификацию к гонке Гран-при Майами "Формулы-1"

  • Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем квалификации к основной гонке Гран-при Майами «Формулы-1».
  • Лучший круг Антонелли составил 1 минуту 27,798 секунды.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем квалификации к основной гонке Гран-при Майами "Формулы-1", который проходит на международном автодроме в США.
Лучший круг итальянца составил 1 минуту 27,798 секунды. Антонелли выиграл третью квалификацию к основной гонке подряд, ранее гонщик становился обладателем поул-позиции в Японии и Китае.
Вторым в квалификации к гонке в Майами стал четырехкратный чемпион мира пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен (отставание - 0,166 секунды), третье время показал монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (+0,345).
Также в первую десятку вошли: 4. Ландо Норрис ("Макларен", +0,385), 5. Джордж Расселл ( "Мерседес", +0,399), 6. Льюис Хэмилтон ("Феррари", +0,521), 7. Оскар Пиастри ("Макларен", +0,702), 8. Франко Колапинто ("Альпин", +0,964), 9. Исак Хаджар ("Ред Булл", +0,991), 10. Пьер Гасли ("Альпин", +1,012).
В конце первого сегмента квалификации болид бразильского пилота "Ауди" Габриэля Бортолето загорелся. Ранее в субботу перед спринтерской гонкой воспламенилась машина его партнера по команде - немца Нико Хюлькенберга.
Основная гонка Гран-при Майами пройдет в воскресенье, старт запланирован на 23:00 мск.
