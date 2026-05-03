Антонелли выиграл квалификацию к гонке Гран-при Майами "Формулы-1"

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем квалификации к основной гонке Гран-при Майами "Формулы-1", который проходит на международном автодроме в США.

Лучший круг итальянца составил 1 минуту 27,798 секунды. Антонелли выиграл третью квалификацию к основной гонке подряд, ранее гонщик становился обладателем поул-позиции в Японии и Китае.

Вторым в квалификации к гонке в Майами стал четырехкратный чемпион мира пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен (отставание - 0,166 секунды), третье время показал монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (+0,345).

Также в первую десятку вошли: 4. Ландо Норрис ("Макларен", +0,385), 5. Джордж Расселл ( "Мерседес", +0,399), 6. Льюис Хэмилтон ("Феррари", +0,521), 7. Оскар Пиастри ("Макларен", +0,702), 8. Франко Колапинто ("Альпин", +0,964), 9. Исак Хаджар ("Ред Булл", +0,991), 10. Пьер Гасли ("Альпин", +1,012).

В конце первого сегмента квалификации болид бразильского пилота "Ауди" Габриэля Бортолето загорелся. Ранее в субботу перед спринтерской гонкой воспламенилась машина его партнера по команде - немца Нико Хюлькенберга.