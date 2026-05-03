Наталья Андрейченко оценила российские ремейки советских фильмов
04:17 03.05.2026
Наталья Андрейченко оценила российские ремейки советских фильмов

Андрейченко назвала бездушными фильмы, снятые на основе советских картин

© Гостелерадио/Мосфильм (1983) Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"
© Гостелерадио/Мосфильм (1983)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наталья Андрейченко назвала бездушными новые фильмы, которые сняли на основе советских картин.
  • Актриса отметила, что в советское время фильмы были наполнены живой энергией и добротой, чего не хватает современным лентам.
  • Третьего мая Наталье Андрейченко исполняется 70 лет, и в свой день рождения она занята в качестве одного из создателей и консультантов в постановке «Мэри Поппинс» в Париже.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Наталья Андрейченко назвала бездушными новые фильмы, которые сняли на основе советских картин. В юбилейном интервью РИА Новости актриса подчеркнула, что ленты во времена СССР были наполнены настоящей живой энергией.
"В этих новых работах нет души. Понимаете? Советская картина ("Мэри Поппинс, до свидания", 0+ — прим. ред.) — это живая энергия, которая идет с экрана, именно она питает душу и творит чудеса. Мы жили в другое время, мир был другим и энергия — тоже. Люди были добрее, благодарнее и отдача была сильнее! Что такое Эффект Кирлиана, уже доказано: пленка фиксирует ауру. Так вот именно этой аурой, любви и добра, питались советские дети. Ее нельзя подкупить или заменить на красивый цветочек искусственного интеллекта", — сказала актриса.
Наталья Андрейченко
При этом Андрейченко отметила, что у нее нет опасений, что кто-то из современных режиссеров переснимет "Мэри Поппинс, до свидания".
"Я не очень волнуюсь, что появится новая "Мэри Поппинс". В конце концов снято немало картин по произведениям Памелы Трэверс. Вспомнить хотя бы последний голливудский с Эмили Блант. Это такой кошмар! Смотришь в глаза актеров, а там ничего нет. Пустота", — подчеркнула Андрейченко.
Третьего мая Наталье Андрейченко исполняется 70 лет. В свой день рождения, как рассказала актриса в большом интервью РИА Новости, она занята в качестве одного из создателей и консультантов в постановке "Мэри Поппинс" в Париже.
Об этом и многом другом читайте в юбилейном интервью Натальи Андрейченко в ближайшее время на сайте Ria.ru
 
