Число журналисток в афганских СМИ сократилось почти на треть
18:24 03.05.2026
Число журналисток в афганских СМИ сократилось почти на треть

Женщины в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число женщин, работающих в афганских СМИ, за год сократилось на 29%, говорится в официальном заявлении Афганского комитета защиты журналистов, озвученном на торжественном собрании по случаю Международного дня свободы прессы, организованном министерством информации и культуры.
По словам программного директора комитета Хасибуллы Фараруна, в 2024 году в СМИ Афганистана работали 893 женщины-журналиста, а в 2025 году их число сократилось до 634.
"В 2025 году 634 женщины-журналиста работали по всему Афганистану, что показывает годовое сокращение почти на 29 процентов. За год до этого в СМИ работали 893 женщины. Главной причиной этого сокращения стали экономические проблемы, которые испытывают СМИ", - приводит слова директора афганская радиостанция "Салам Ватандар".

Руководители комитета назвали запрет на публикацию изображений живых существ и ограничение доступа к информации одними из главных проблем СМИ в Афганистане, которые влекут за собой экономические трудности.
В то же время некоторые руководители СМИ, присутствовавшие на заседании, обратились с просьбой к руководству страны помиловать и освободить журналистов, отбывающих наказание в тюрьмах. Среди обратившихся с петицией к правительству был глава информационного холдинга Tolo News Фаридулла Мохаммади и глава медиахолдинга Ariana News Муджиб Ур-Рахман Бахир.
Со своей стороны, представители министерства информации и культуры Афганистана сообщили, что в минувшем 1404-м афганском году, который закончился 20 марта, для поддержки СМИ было выдано 144 лицензии на осуществление деятельности. Заместитель министра по печати Хайятулла Мухаджир Фарахи сообщил, что министерство рассмотрело 111 случаев нарушений со стороны СМИ.
