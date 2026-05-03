Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Афганистане запретили заверять документы об образовании женщин.
- Жительницы Кабула, получившие отказ, выразили разочарование.
- Они заявили, что талибы с каждым днем становятся все более экстремальными и нетерпимыми.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Афганистане перестали заверять документы об образовании женщин, в том числе за рубежом, сообщает информационный портал Afghanistan International.
"Министерство иностранных дел талибов отказалось верифицировать академические документы у группы женщин. Две женщины в Кабуле сообщили изданию, что у ворот министерства им сообщили о том, что проверка и подтверждение женских академических документов отныне запрещена", - говорится в сообщении.
По данным портала, жительницы Кабула, получившие отказ в МИД, выразили разочарование, заявив, что "талибы с каждым днем становятся все более экстремальными и нетерпимыми". По их словам, в МИД отказались заверить академические сертификаты, выданные республиканским правительством.
В то же время источники в министерстве высшего образования Афганистана сообщили Afghanistan International, что министр Неда Мохаммад Надим издал распоряжение для всех государственных университетов прекратить верифицировать академические записи - дипломы и сертификаты об окончании курсов - студентов мужского и женского пола, полученные ими в международных учреждениях и в иностранных вузах.
"Сообщается, что решение было принято руководящим советом министерства, при этом руководителям университетов были дано устное распоряжение не отвечать на электронные письма от иностранных университетов или организаций, требующих подтверждения пройденных учащимися семестров, оценок или статуса окончания учебного заведения", - отмечает портал.
Источники добавили, что директива министра фактически останавливает официальную переписку с вузами за границей и блокирует процессы проверки академических документов для афганцев, ищущих работу за рубежом или в международных организациях.