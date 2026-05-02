В Осаке после землетрясения нарушено движения поездов метро.

ТОКИО, 2 мая — РИА Новости. Движение поездов метро в японской Осаке нарушено после землетрясения, свидетельствуют данные компании-оператора.

"В связи с землетрясением нарушено расписание движения поездов на линии Мидосудзи", — говорится в сообщении Osaka Metro.

Как сообщил РИА Новости источник в администрации префектуры, сообщений о пострадавших в результате землетрясения пока не поступало.