В Осаке после землетрясения нарушено движения поездов метро
17:27 02.05.2026 (обновлено: 17:54 02.05.2026)
В Осаке после землетрясения нарушено движения поездов метро

© AP Photo / Hiro KomaeВокзал в Осаке
ТОКИО, 2 мая — РИА Новости. Движение поездов метро в японской Осаке нарушено после землетрясения, свидетельствуют данные компании-оператора.
"В связи с землетрясением нарушено расписание движения поездов на линии Мидосудзи", — говорится в сообщении Osaka Metro.
Вечером субботы в префектуре Нара произошло землетрясение магнитудой 5,7, сильные толчки ощущались в соседнем мегаполисе Осака.
Как сообщил РИА Новости источник в администрации префектуры, сообщений о пострадавших в результате землетрясения пока не поступало.
По данным телеканала NHK, данных о разрушениях и пострадавших в префектурах Нара, Вакаяма, Киото, Хёго также нет.
