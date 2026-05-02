СМИ: Зеленский продумывает стратегию в условиях ослабления поддержки США

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский продумывает стратегию дальнейших действий в рамках украинского конфликта в условиях ослабления поддержки Киева со стороны Вашингтона, сообщает издание Politico.
Издание пишет, что фокус внимания американской администрации смещается с Украины. Кроме того, сами украинцы все меньше верят в будущую поддержку со стороны Вашингтона. В свою очередь, Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF ранее утверждал, что президент США Дональд Трамп публично выражает к Москве больше симпатий, чем к Киеву.
"Даже... Владимир Зеленский, который усердно добивался поддержки Трампа в прошлом году, кажется, отказывается от попыток убедить США оставаться вовлеченными (в конфликт на Украине - ред.) и вместо этого продумывает стратегию, как действовать без них", - говорится в сообщении издания.
Европейский источник заявил газете, что, хотя США и обязались передать Киеву оружие в рамках договоренности PURL, он сомневается относительно дальнейшей военной помощи Украине со стороны Штатов.
Ранее Трамп неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
Газета New York Times со ссылкой на источник ранее сообщила, что американские переговорщики планируют нанести новый визит в РФ в рамках украинского урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что конкретики по возможному новому визиту спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Трампа Джареда Кушнера в Москву пока нет.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
