Раскрыт простой способ профилактики диабета

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые австралийского Университета Монаша пришли к выводу, что регулярные короткие всплески активности способствуют снижению риска диабета 2-го типа.

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Регулярные короткие всплески активности способствуют снижению риска диабета второго типа, к такому выводу пришли ученые австралийского Университета Монаша, результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes Care (DC).

"Для взрослых, не занимающихся физическими упражнениями в свободное время, включение коротких, прерывистых периодов умеренной или интенсивной физической активности в повседневную жизнь может быть многообещающей стратегией профилактики диабета второго типа", — говорится в публикации.

В основу работы легли показатели более 22 тысяч жителей Британии, которые не занимались спортом и не ходили в фитнес-центры. Исследователи следили за их ежедневной подвижностью и состоянием здоровья на протяжении почти восьми лет.