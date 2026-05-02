Раскрыт простой способ профилактики диабета
17:24 02.05.2026 (обновлено: 19:54 02.05.2026)
Раскрыт простой способ профилактики диабета

DC: ежедневные короткие тренировки снижают риск диабета 2-го типа

Девушка на беговой дорожке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые австралийского Университета Монаша пришли к выводу, что регулярные короткие всплески активности способствуют снижению риска диабета 2-го типа.
  • В основу исследования легли показатели более 22 тысяч жителей Британии, которые не занимались спортом и не ходили в фитнес-центры.
  • Установлено, что суммарно менее четырех минут умеренной или интенсивной нагрузки уменьшают риск диабета более чем на треть.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Регулярные короткие всплески активности способствуют снижению риска диабета второго типа, к такому выводу пришли ученые австралийского Университета Монаша, результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes Care (DC).
"Для взрослых, не занимающихся физическими упражнениями в свободное время, включение коротких, прерывистых периодов умеренной или интенсивной физической активности в повседневную жизнь может быть многообещающей стратегией профилактики диабета второго типа", — говорится в публикации.
В основу работы легли показатели более 22 тысяч жителей Британии, которые не занимались спортом и не ходили в фитнес-центры. Исследователи следили за их ежедневной подвижностью и состоянием здоровья на протяжении почти восьми лет.
Было установлено, что суммарно менее четырех минут умеренной или интенсивной нагрузки уменьшают риск диабета более чем на треть.
