Запад вовлекает союзников в дестабилизирующие схемы, заявили в МИД

ООН, 2 мая - РИА Новости. США, Британия, Франция без оглядки на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) вовлекают неядерных союзников в дестабилизирующие схемы предоставления ядерного зонтика, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.
"Без какой-либо оглядки на ДНЯО, западная ядерная тройка осуществляет расширение и неограниченное наращивание своих ядерных потенциалов, активно вовлекает неядерных союзников во все более дестабилизирующие схемы предоставления ядерного зонтика", - сказал Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.