МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов в Сочи, заявили в ведомстве.
Ранее Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Позднее пресс-служба аэропорта Сочи заявила, что в связи с ограничениями четырнадцать рейсов направлены на запасные аэродромы.
"️Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов... транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что в аэропортах организована деятельность мобильных приемных.